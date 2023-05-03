ЦСКА победил «Урал» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка России

Московский ЦСКА одержал победу над екатеринбургским «Уралом» во втором матче финала Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге на Central Stadium и завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет на третьей добавленной к первому тайму минуте открыл полузащитник ЦСКА Хесус Медина. На 51-й минуте счет сравнял нападающий «Урала» Рай Влут, реализовавший пенальти. На 57-й минуте вновь вывел армейцев вперед форвард Федор Чалов.

В первом матче команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, ЦСКА вышел в финал Кубка России. «Урал» сыграет с победителем противостояния между «Краснодаром» и «Акроном» и в случае успеха выйдет в главный финал турнира.

Финал Кубка России состоится 11 июня 2023 года. Заключительная встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники».