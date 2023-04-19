ЦСКА сыграл 1:1 с «Уралом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

Московский ЦСКА вничью сыграл с «Уралом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилось со счетом 1:1. У гостей отличился Эрик Бикфалви, а у хозяев — Хесус Медина, реализовавший пенальти. Вторую игру команды проведут 3 мая в Екатеринбурге.

Ранее тольяттинский «Акрон» пробился в первый этап финала Пути регионов Кубка России после победы дома над «Спартаком» со счетом 2:1. У хозяев отличились Андрес Понсе и Никита Салтыков. Единственный мяч гостей забил Томаш Тавареш. На 23-й минуте в ворота тольяттинской команды был назначен пенальти, однако форвард красно-белых Кейта Бальде не смог его реализовать.

Финал Кубка России состоится 11 июня 2023 года. Заключительная встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники».