Агент Махачева рассказал о нежелании бойца проводить реванш с Волкановски

Агент Махачева Абдель-Азиз рассказал, что боец не заинтересован в реванше с Волкановски

Али Абдель-Азиз, агент российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева, рассказал о нежелании спортсмена проводить реванш с австралийцем Александром Волкановски. Слова агента приводит YouTube-канал The Schmo.

Абдель-Азиз заявил, что россиянин не заинтересован во втором поединке с Волкановски, потому что он не принесет никакой выгоды. «Честно говоря, я хотел увидеть реванш, но после всего того, что его команда наговорила в наш адрес, все было разрушено», — добавил он.

Агент также раскрыл планы Махачева на будущее. «Ислам может защитить титул в бою с Бенеилом [Дариушем], и если продолжит выигрывать, то в какой-то момент поднимется в полусредний вес», — сказал он. Абдель-Азиз назвал бой против Дариуша самым сложным вызовом в карьере россиянина.

12 февраля Махачев победил Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

Всего в профессиональной карьере 31-летний Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе 34-летнего Волкановски 25 побед при двух поражениях.