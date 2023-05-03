Стал известен возможный покупатель российского бизнеса Danone

Прайм: российский бизнес холдинга Danone может приобрести группа компаний «Агранта»

Активы Danone в России может приобрести группа компаний «Агранта», принадлежащая бизнесмену Сергею Бачину. Имя возможного покупателя агентству «Прайм» назвал источник на молочном рынке.

«Агранта» заинтересована не только в покупке заводов французского холдинга, но и в сохранении выпускаемых им брендов. Торговые марки Danone необходимы для развития производства молочной продукции в России, отметили в пресс-службе компании.

Danone объявила о намерении продать подразделение по производству молочных и растительных продуктов в Росси в октябре 2022 года. В феврале стало известно, что компания отобрала около 20 претендентов на покупку российских активов. Среди потенциальных покупателей назвали такие компании, как «Комос Групп», «Русагро», «Черкизово», «Прогресс», «ЭкоНива», «Агрокомплекс имени Ткачева» и «Дамате», а также подконтрольная АФК «Система» «Степь».

В апреле 2023-го Danone решила отказаться от своих глобальных брендов в России. Французский холдинг владеет торговыми марками «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Растишка», «Тема», Nutrilon, «Малютка», Evian.

Компания изучает различные варианты замены названий глобальных брендов на локальные. Ребрендинг произойдет в ближайшие месяцы: такие продукты, как «Активиа» и «Актимель» могут сменить названия на «Давай полегче» и «Вкусно. Полезно. По рукам».