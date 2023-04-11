Продукты Danone собрались продавать под брендом «Вкусно. Полезно. По рукам»

Mash: продукты Danone могут переименовать в «Давай полегче» и «Вкусно. Полезно. По рукам»

Из-за сложностей ухода с российского рынка французская компания Danone собирается хотя бы отказаться от использования глобальных брендов, а в качестве замены «Активиа» и «Актимель» рассматривает варианты «Давай полегче» и «Вкусно. Полезно. По рукам», сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, ребрендинг произойдет в ближайшие месяцы, хотя названия еще могут поменяться. Ранее марку Danone по такой же схеме включили в бренд «Простоквашино».

До этого о желании производителя отделить российскую продуктовую линейку от мировой сообщали «Известия». В корпорации подтвердили информацию, указав, что изучают возможности сделать бренды «более релевантными для локального рынка».

В октябре прошлого года Danone сообщала о желании передать контроль над производством молочных продуктов и растительных напитков в России. В качестве потенциальных покупателей активов Danone назывались несколько российских компаний.

При этом, по информации «Ъ», производитель собирается включить в сделку по передаче контроля в российском бизнесе опцию обратного выкупа, как уже поступили ряд других иностранных компаний, в том числе Renault и McDonald’s.