Названы возможные покупатели российского бизнеса Danone

РИА Новости: «Русагро» и «Черкизово» вошли в число претендентов на активы Danone в РФ

Французская продовольственная компания Danone отобрала 15-20 претендентов для продажи своего бизнеса в России, сообщили источники РИА Новости.

В числе потенциальных покупателей активов Danone названы такие российские компании, как «Комос Групп», «Русагро», «Черкизово», «Прогресс», «ЭкоНива», «Агрокомплекс имени Ткачева» и «Дамате», а также подконтрольная АФК «Система» «Степь», уточнил один из собеседников агентства. Еще два источника, близкие к возможным участникам сделки, подтвердили факт таких переговоров.

Главное условие французской компании при заключении сделки — это получение права обратного выкупа своего российского бизнеса через 5-10 лет, а также сохранение блокирующего пакета акций (позволяет накладывать вето на решения совета директоров). Наибольшим доверием руководства Danone, по словам источника, пользуются «Черкизово», «Ренна», и «ЭкоНива». Эти претенденты рассматриваются в первую очередь. По данным собеседников, сумма покупки может быть номинальной, однако покупатель должен будет инвестировать «огромные» средства в приобретенный бизнес.

14 октября Danone объявила, что передаст контроль над производством молочных и растительных продуктов в России. Позже источники «Коммерсанта» сообщили, что компания намерена оставить долю и место в совете директоров российского отделения после сделки.

