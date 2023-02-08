Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:22, 8 февраля 2023Экономика

Названы возможные покупатели российского бизнеса Danone

РИА Новости: «Русагро» и «Черкизово» вошли в число претендентов на активы Danone в РФ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Французская продовольственная компания Danone отобрала 15-20 претендентов для продажи своего бизнеса в России, сообщили источники РИА Новости.

В числе потенциальных покупателей активов Danone названы такие российские компании, как «Комос Групп», «Русагро», «Черкизово», «Прогресс», «ЭкоНива», «Агрокомплекс имени Ткачева» и «Дамате», а также подконтрольная АФК «Система» «Степь», уточнил один из собеседников агентства. Еще два источника, близкие к возможным участникам сделки, подтвердили факт таких переговоров.

Главное условие французской компании при заключении сделки — это получение права обратного выкупа своего российского бизнеса через 5-10 лет, а также сохранение блокирующего пакета акций (позволяет накладывать вето на решения совета директоров). Наибольшим доверием руководства Danone, по словам источника, пользуются «Черкизово», «Ренна», и «ЭкоНива». Эти претенденты рассматриваются в первую очередь. По данным собеседников, сумма покупки может быть номинальной, однако покупатель должен будет инвестировать «огромные» средства в приобретенный бизнес.

14 октября Danone объявила, что передаст контроль над производством молочных и растительных продуктов в России. Позже источники «Коммерсанта» сообщили, что компания намерена оставить долю и место в совете директоров российского отделения после сделки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли электроподстанцию в приграничном российском регионе
Вахтовик зарезал коллегу в общежитии во время ссоры и получил 12 лет колонии
Австрия призвала возвести стены на границе ЕС для защиты от мигрантов
Названы часто подделываемые документы при сделках с жильем
В ЕС рассказали об отказе от конфискации российских активов
Швейцария заявила о готовности к посредничеству в конфликте на Украине
Комплексы «Тор» доработали для противодействия HIMARS
73-летняя блогерша примерила откровенные наряды и восхитила подписчиков
У пятилетней девочки обнаружили рак груди
Россиянку задержали за убийство девушки в 1991 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.