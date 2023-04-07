Французский производитель молочной продукции откажется от брендов в России

«Известия»: французский Danone откажется от брендов Activia, Alpro, Actimel в России

Французский производитель молочной продукции Danone откажется от своих глобальных брендов в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Отмечается, что иностранная компания изучает различные варианты. В частности, она может заменить наименования глобальных брендов локальными названиями. «Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка», — ответили в корпорации.

Эксперты предполагают, что Danone передаст свои активы менеджменту, сохранив опцион на обратный выкуп. Так, компания может добавить йогурты, творожные десерты и другую продукцию к молоку, кефиру, творогу, сметане «Простоквашино».

О намерении передать контроль над производством молочных продуктов и растительных напитков в России иностранная компания сообщила еще в октябре прошлого года. При этом в сделку не войдут бренды детского питания Nutrilon, «Малютка» и «Малыш». В числе потенциальных покупателей активов Danone назывались такие российские компании, как «Комос Групп», «Русагро», «Черкизово», «Прогресс», «ЭкоНива», «Агрокомплекс имени Ткачева» и «Дамате», а также подконтрольная АФК «Система» «Степь».