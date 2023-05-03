Министр обороны Украины ушел от ответа на вопрос об атаке на Кремль

WP: глава Минобороны Украины Резников ушел от ответа на вопрос об атаке на Кремль

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ушел от ответа на вопрос о причастности Киева к атаке беспилотников на Кремль. Об этом пишет газета Washington Post (WP).

Отмечается, что министр во время интервью не ответил напрямую «на обвинения Кремля в том, что Украина организовала покушение на [президента России Владимира] Путина». «Если какие-то чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя», — сказал Резников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность Киева к атаке Кремля дронами, произошедшей в ночь на 3 мая. Он мотивировал это тем, что у республики нет достаточного количества оружия для того, чтобы «использовать его повсюду».

3 мая стало известно о Украины атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина.