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18:45, 3 мая 2023Бывший СССР

Зеленский отверг причастность Украины к атаке на Кремль

Президент Украины Зеленский отверг причастность Киева к атаке дронов на Кремль
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность Киева к атаке Кремля дронами, произошедшей в ночь на 3 мая. Его цитирует РИА Новости.

«Я могу повторить свои слова. Думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем [президента России Владимира] Путина или Москву, мы бьемся на своей территории, защищая наши города и села», — высказался Зеленский на пресс-конференции во время визита в Финляндию.

Он также мотивировал это тем, что у Украины нет достаточного количества оружия для того, чтобы «использовать его повсюду».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в атаке беспилотника ВСУ на Кремль. «Я бы все исходящие [сообщения] от Кремля делил бы на два», — указал он, добавив, что без знания достоверных фактов сложно делать какие-либо предположения.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

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Антон Похиляк
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