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18:20, 3 мая 2023Мир

Блинкен усомнился в атаке беспилотника ВСУ на Кремль

Блинкен заявил, что в США не могут подтвердить достоверность атаки беспилотников на Кремль

Фото: Graeme Jennings / Pool / Reuters

В США получили сообщения об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кремль, но пока не могут подтвердить достоверность информации об этом. Так публикации об атаке БПЛА прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе мероприятия в честь Всемирного дня свободы печати, трансляция доступна на сайте Госдепа.

«Я видел сообщения, я просто не могу подтвердить их каким-либо образом. Я бы все исходящие [сообщения] от Кремля делил бы на два», — усомнился госсекретарь, добавив, что без знания достоверных фактов сложно делать какие-либо предположения.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева защиту своей территории в конфликте, а также то, что Киев не уведомлял США о вероятной атаке на Кремль.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина.

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Виктория Кондратьева
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