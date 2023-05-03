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17:48, 3 мая 2023Мир

Блинкен оценил атаку беспилотников на Кремль

Госсекретарь США Блинкен связал атаку дронов на Кремль с защитой Киевом своей территории

Фото: Emmi Korhonen / Globallookpress.com

Вашингтон оставляет на усмотрение Киева защиту своей территории в конфликте. C этим связал атаку беспилотников на Кремль госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на мероприятии газеты The Wahington Post.

«Мы оставляем на усмотрение Украины решать, как она собирается защищать себя и как она намерена пытаться вернуть территорию», — заявил политик.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина.

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Семен Александров
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