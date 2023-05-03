Эксперт объяснил технику дыхания во время бега

Марафонец Элконин заявил, что дыхание должно быть свободным, глубоким и ритмичным при беге

Ультрамарафонец, кандидат медицинских наук Александр Элконин объяснил технику дыхания во время бега. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Элконин заявил, что дыхание должно быть свободным, глубоким и ритмичным. Для этого необходимо расслабить верхнюю часть тела и смотреть вперед. Плечи должны быть немного опущены, но не завалены вперед. Он подчеркнул, что расслабление плечевого пояса снимает излишнее напряжение мышц, облегчает вдох и экономит энергию.

Также эксперт посоветовал начинать каждый вдох с диафрагмы. По его мнению, это способствует большей глубине дыхания. Элконин посчитал, что нельзя мешать естественному процессу дыхания.

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