Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Джессика Пегула
1:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Мадрид (ж)
Урал
1:2
Завершен
ЦСКА
Фонбет Кубок России|Финал (Путь РПЛ)
Карлос Алькарас
2:0
Завершен
Карен Хачанов
Мадрид (м)
Сампдория
0:2
Завершен
Торино
Италия - Серия А|33-й тур
Краснодар
0:0
Завершен
Акрон
Фонбет Кубок России|Финал. Этап 1 (Путь регионов)
23:10, 3 мая 2023Спорт

Эксперт объяснил технику дыхания во время бега

Марафонец Элконин заявил, что дыхание должно быть свободным, глубоким и ритмичным при беге

Фото: Iryna Inshyna / Shutterstock / Fotodom

Ультрамарафонец, кандидат медицинских наук Александр Элконин объяснил технику дыхания во время бега. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Элконин заявил, что дыхание должно быть свободным, глубоким и ритмичным. Для этого необходимо расслабить верхнюю часть тела и смотреть вперед. Плечи должны быть немного опущены, но не завалены вперед. Он подчеркнул, что расслабление плечевого пояса снимает излишнее напряжение мышц, облегчает вдох и экономит энергию.

Также эксперт посоветовал начинать каждый вдох с диафрагмы. По его мнению, это способствует большей глубине дыхания. Элконин посчитал, что нельзя мешать естественному процессу дыхания.

2 мая фитнес-тренер Мария Волынкина назвала лучшие уличные упражнения на пресс. Тренер посоветовала сесть на скамейку, положив руки за голову, и выполнять подъемы или скручивания вперед. Также она рекомендовала обратить внимание на уличные тренажеры.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Опубликованы кадры боя с бронегруппой ВСУ в Запорожской области
В США одобрили сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов
В ГД возложили ответственность за атаку на Кремль на западных хозяев Зеленского
Посольство США предупредило об угрозе ракетных ударов на Украине
В ДНР указали на «террористические» действия Зеленского
На Украине сообщили о взрывах в двух областях
Лев Лещенко раскрыл секрет своего долгого брака
Рогов назвал потери ВСУ при атаке в районе Орехова Запорожской области
Байдена заподозрили во взятке
Президенту Финляндии забыли включить перевод ответа Зеленского на вопрос о НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.