Стало известно о разочаровании Украины из-за утечки о поездке Зеленского в ФРГ

t-online: Власти Украины разочарованы утечкой о возможном визите Зеленского в Берлин

Власти Украины разочарованы утечкой информации о возможном визите главы государства Владимира Зеленского в Берлин и назвали случившееся безответственным. Об этом пишет немецкий портал t-online, ссылаясь на источник в Киеве.

«По-видимому, из немецких источников сознательно была опубликована очень конфиденциальная информация о политике безопасности», — сказал собеседник портала о причине разочарования. Как он утверждает, этот шаг является безответственным и может «поставить под сомнение возможный визит президента Украины».

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины отправится в другую страну после завершения официального визита в Финляндию, в Киев он возвращаться не будет. Вскоре в Германии заявили, что украинский глава впервые после начала спецоперации приедет в Берлин 13 мая. В ФРГ его наградят Премией имени Карла Великого, которая присуждается лидерам, проявившим себя в заботе о Европе.