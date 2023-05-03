Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:44, 3 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о разочаровании Украины из-за утечки о поездке Зеленского в ФРГ

t-online: Власти Украины разочарованы утечкой о возможном визите Зеленского в Берлин

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти Украины разочарованы утечкой информации о возможном визите главы государства Владимира Зеленского в Берлин и назвали случившееся безответственным. Об этом пишет немецкий портал t-online, ссылаясь на источник в Киеве.

«По-видимому, из немецких источников сознательно была опубликована очень конфиденциальная информация о политике безопасности», — сказал собеседник портала о причине разочарования. Как он утверждает, этот шаг является безответственным и может «поставить под сомнение возможный визит президента Украины».

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины отправится в другую страну после завершения официального визита в Финляндию, в Киев он возвращаться не будет. Вскоре в Германии заявили, что украинский глава впервые после начала спецоперации приедет в Берлин 13 мая. В ФРГ его наградят Премией имени Карла Великого, которая присуждается лидерам, проявившим себя в заботе о Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Украинские дроны взорвались над Кремлем. Как в Москве и Киеве отреагировали на атаку?
В Финляндии допустили использование Зеленским правительственного самолета США
Россиянам назвали условия для частой смены постельного белья
В США предупредили о переломе конфликта на Украине
Майкл Дуглас получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля
Стюардессы объяснили опасность снятия обуви в самолете
Москвичей предупредили о мокром снеге
Беспилотники ВВС США получат ракету AIM-260 JATM
Известный российский блогер развелся с женой после семи лет брака
Силовики нашли на опорах ЛЭП в российском регионе похожие на мины предметы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.