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15:56, 3 мая 2023Бывший СССР

Зеленский отправится в другую страну после визита в Финляндию

Президент Украины Зеленский отправится в другую страну после визита в Финляндию
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в другую страну после завершения официального визита в Финляндию, в Киев он возвращаться не будет. Об этом заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, сообщает РИА Новости.

«В Финляндии мы проведем один день, но после Финляндии мы едем не на Украину», — сказал Никифоров. Он отметил, что в Хельсинки украинская делегация обсуждает будущее страны в НАТО.

Накануне Зеленский приехал в Финляндию с официальным визитом. Там он встретится с лидерами государств Северной Европы и обсудит с ними боевые действия на Украине, поддержку Киева странами Северной Европы, а также перспективы страны в НАТО.

Вскоре в Германии сообщили, что Зеленский впервые после начала спецоперации приедет в Берлин 13 мая. В ФРГ его наградят Премией имени Карла Великого, которая присуждается лидерам, проявившим себя в заботе о Европе.

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Алевтина Запольская
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