В США заявили о проблемах в эксплуатации гаубиц PzH 2000 на Украине

NYT: переданные Украине гаубицы PzH 2000 оказались непригодны к применению в непогоду

Переданные Украине немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 оказались хуже приспособлены к украинской непогоде, нежели артиллерийские системы «Пион» производства СССР. О проблемах в эксплуатации заявило американское издание New York Times.

«Из-за своих металлических, похожих на когти гусениц "Пион" на самом деле лучше работает в условиях грязи», — сказано в статье.

Как указали журналисты, на прошлой неделе было принято решение увезти с поля боя все немецкие САУ из-за невозможности покинуть местность самостоятельно в случае начала российского обстрела. Подчеркивалось, что одну из гаубиц пришлось буксировать, когда она застряла в грязи.

В статье газеты указывается на необходимость слишком бережного отношения к технике, чтобы не вывести из строя электронику. Журналисты уточнили, что «солдатам приходится надевать специальные сапоги или тапочки, когда они входят внутрь САУ». При этом украинские военные также жалуются на сложность обслуживания техники, резюмировало издание.

29 апреля появилась информация, что Украина в рамках военной помощи от Италии получила 20 единиц самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L, но все оказались неисправны и не готовы к бою. На установках, которые перевозились на железнодорожном составе, очевидцы не заметили ни опознавательных знаков, ни номеров.

Позже в Минобороны Италии отметили, что передачей неисправных самоходных артиллерийских САУ из военных запасов занималось предыдущее правительство страны. При этом, по информации итальянских военных, каких-либо запасных деталей для этих установок в итоге Киевом получено не было.