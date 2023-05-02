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17:46, 2 мая 2023Мир

В Италии открестились от переданных Украине неисправных западных САУ

Il fatto Quotiiano: Минобороны Италии не виновно в передаче Украине неисправных САУ M109L

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Передачей неисправных самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L из военных запасов занималось предыдущее правительство страны, Минобороны Италии не виновно в плачевном состоянии переданных Украине 20 единиц техники. Так публикацию о передаче не готовых к бою САУ для украинской армии прокомментировали представители итальянского военного ведомства, сообщает газета Il fatto Quotiiano.

«[M109L] это устаревшие машины, которые в Италии не использовались. Именно по этой причине перед отправкой они были переданы американской компании для технического обслуживания, чтобы вернуть их в рабочее состояние. Возможно, как раз при прохождении технического обслуживания и возникла проблема. В любом случае список поставок из Италии, перечень которых был составлен еще предыдущим правительством, насчитывает около сотни машин», — говорится в комментарии.

По информации итальянских военных, каких-либо запасных деталей для этих САУ в итоге Киевом получено не было. «Установки простояли без дела несколько месяцев и теперь, похоже, их везут обратно, чтобы завершить необходимые ремонтные работы на территории Италии или Бельгии», — уточнили в Минобороны.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в украинском Минобороны сообщила, что Украина в рамках военной помощи от Италии получила 20 единиц неисправных САУ западного производства M109L.

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Виктория Кондратьева
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