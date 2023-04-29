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14:16, 29 апреля 2023Мир

Италия передала Украине партию полностью неисправных артиллерийских установок

FT: все 20 единиц переданных Украине итальянских САУ M109L не готовы к бою и неисправны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина в рамках военной помощи от Италии получила 20 единиц самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L, но все оказались неисправны и не готовы к бою. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в украинском Минобороны.

«Не все оружие, переданное Украине, находится в исправном состоянии. Ни одна из 20 самоходных гаубиц, предоставленных Италией Украине ранее в этом году, не была готова к бою», — говорится в сообщении.

Партия техники была доставлена на Украину 15 апреля. На установках, которые перевозились на железнодорожном составе, очевидцы не заметили ни опознавательных знаков, ни номеров. Газета Corriere della Sera определила эти итальянские САУ как M109L и указала, что несколько подобных гаубиц уже передавали украинской стороне осенью 2022 года.

29 апреля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым. Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева. При этом украинский лидер отметил, что успех будет во многом зависеть от того, продолжит ли Запад поставки оружия.

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Виктория Кондратьева
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