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15:13, 16 апреля 2023Мир

Италия передала Украине около 20 самоходок M109L

La Repubblica: Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок M109L

Фото: Sgt. Calab Franklin / Wikimedia Commons

Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок M109L. Об этом пишут газеты La Repubblica и Corriere della Sera.

Состав с техникой прошел 15 апреля через вокзал города Удине на севере страны. Пассажиры сняли видео, на котором гаубицы на гусеницах проезжают мимо станции на железнодорожных платформах.

Поезд перемещался на малой скорости около 5-10 километров в час. На установках очевидцы не заметили ни опознавательных знаков, ни номеров. Corriere della Sera определила их модель как M109L и указала, что несколько подобных гаубиц уже передавали украинской стороне осенью 2022 года.

Кроме того, министр по связям с парламентом Лука Чириани рассказал, что партия самоходок направляется на Украину. По его данным, они входят в пакет военной помощи, одобренный предыдущим правительством Марио Драги, которое находилось у власти до октября прошлого года.

14 апреля сообщалось, что Минобороны Дании пообещало передать Украине самоходные артиллерийские установки CAESAR в ближайшие недели. До этого в НАТО пожаловались на наихудшее состояние армии Дании за последние 40 лет.

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Анна Щербакова
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