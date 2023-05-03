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06:10, 3 мая 2023Экономика

Турция договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежей за газ

Минэнерго Турции заявило о соглашении с «Газпромом» об отсрочке части платежей за газ

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Турция договорилась с «Газпромом» об отсрочке части платежей после резкого повышения цен на газ, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Об этом сообщает РИА Новости.

«В прошлом году после резкого увеличения цен на газ мы провели переговоры с "Газпромом" по отсрочке части платежей, было достигнуто соглашение, проходили соответствующие обсуждения», — ответил Донмез в интервью телеканалу Haber Global на вопрос о том, действительна ли информация о том, что Анкара обязалась выплатить Москве 20 миллиардов долларов отсрочки по газу после выборов.

Донмез подчеркнул, что эта цифра не соответствует действительности. Он отметил, что отношения с Россией «находятся на высоком уровне» во всех секторах, в том числе энергетическом.

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В октябре 2022 года министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати говорил, что власти республики настойчиво добиваются скидки на российский газ, а кроме того, Анкара попросила «Газпром» отсрочить платежи. По его словам, по обоим направлениям переговоров ожидаются «хорошие новости».

В середине сентября прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирался попросить у своего коллеги Владимира Путина скидку на газ в размере 25 процентов. При этом источники РИА Новости позднее утверждали, что Анкара не просит подождать с платежами.

Турецкое руководство в преддверии выборов пыталось стабилизировать ситуацию в экономике, но на фоне проведения в жизнь альтернативной экономической теории, которой придерживается президент Реджеп Тайип Эрдоган, проблемы усугубились.

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Марина Совина
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