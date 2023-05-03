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19:02, 3 мая 2023Мир

В Ватикане прокомментировали атаку беспилотников на Кремль

В Ватикане заявили, что атака беспилотников на Кремль отдаляет мир

Фото: Unsplash

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль отдаляет мирное урегулирование украинского конфликта, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Думаю, да», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов на полях публичного мероприятия в Риме. Госсекретарь подчеркнул, что любые военные действия, направленные на рост враждебности, не приближают мир.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как покушение на президента России Владимира Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что Киев не уведомлял США о вероятной атаке на Кремль.

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Варвара Кошечкина
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