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11:38, 3 мая 2023Спорт

Подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа задержали

В МВД заявили о задержании в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа задержали. Об этом говорится в Telegram-канале МВД.

«В кратчайшие сроки сотрудники московской полиции задержали подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ведущего игрока баскетбольной команды ЦСКА», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Московский комсомолец» сообщил, что были задержаны трое мужчин — это уроженцы Кавказа 20, 19 и 17 лет. Последний спустя сутки после драки обращался за медицинской помощью из-за травмы ноги.

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В драке у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу. В ЦСКА рассказали, что его жизни ничто не угрожает.

1 мая ЦСКА впервые в истории не вышел в финал Единой лиги ВТБ. Армейцы проиграли клубу «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф турнира. Красно-синие второй год подряд не смогли завоевать титул.

Дарья Коршунова
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