Сыгравшая у Беркович актриса высказалась об уголовном деле из-за спектакля

Актриса спектакля «Финист – Ясный сокол» заявила, что в нем нет оправдания терроризма

Актриса Анастасия Сапожникова, сыгравшая одну из ролей в спектакле «Финист — Ясный сокол», заявила, что в нем нет оправдания терроризма. Таким образом она отреагировала на уголовное дело в беседе с «Лентой.ру», а также рассказала, о чем пьеса.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист — Ясный сокол», который рассказывает историю о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию. По делу проходят автор и режиссер постановки Светлана Петрийчук и Женя Беркович.

В спектакле нет ни слова об оправдании терроризма, заявила Сапожникова. Актриса предположила, что никто не читал текст и не смотрел спектакль. «Видимо, идут по верхам», — сказала она. Собеседница «Ленты.ру» также сообщила, что в основу пьесы легли протоколы суда, в частности над российской студенткой Варварой Карауловой.

«Вы знаете про Варвару Караулову? Как она оказалась там? Как, вообще, все эти женщины там оказываются? Потому что они все хотят какой-то настоящей любви, каких-то идеалов, какой-то верности, какого-то порядка. Вербовали через ислам. Ислам — прекрасная религия. Вот и все, просто женщины хотят нормальной традиционной семьи, женщины хотят настоящего мужа, такого традиционного, женщины хотят во что-то верить. Видимо, в реальной жизни у них нету этого, поэтому их очень легко завербовать. Собственно, об этом был спектакль — как абсолютно разные женщины, не плохие и хорошие, а разные, как они оказываются в этой ситуации. Последний монолог девушки, которая туда уехала и спаслась с ребенком, и как она уже по-другому это все оценивает», — сообщила актриса.

В этой пьесе нет ни слова про оправдание терроризма, в пьесе речь идет о бесконечном одиночестве женщин, которые не могут найти себе тот идеал, который у них есть в голове, и они кидаются уже на все подряд. Просто у кого-то есть инстинкт самосохранения, а у кого-то, может быть, он не так развит, вот и все Анастасия Сапожникова актриса

Документальный спектакль «Финист Ясный Сокол» был поставлен в 2020 году. В 2022 году постановка получила две премии: «Золотую маску» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам».

В рамках дела об оправдании терроризма с обысками пришли в квартиру писательницы Нины Катерли, бабушки Беркович. Нина Катерли — автор 15 книг и правозащитник. В 1996 году стала лауреатом премии ПЕН-клуба СПб «За гражданскую и творческую смелость», а спустя три года получила премию Дома книги и ПЕН-клуба СПб «Честь и свобода» за свое произведение «Иск».

