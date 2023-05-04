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07:50, 4 мая 2023Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в обтягивающем топе

Самая сексуальная спортсменка мира Алиса Шмидт показала фото в обтягивающем топе

Алиса Шмидт. Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Легкоатлетка позировала в зеленом коротком топе в полку с вырезом и такого же цвета юбке у себя дома. Она написала, что радуется солнечной погоде. Публикация набрала более 32 тысяч лайков.

В июне 2022 года Шмидт бросила вызов нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Неймару. Легкоатлетка спросила у подписчиков, должны ли они провести забег. Она обратила внимание на то, что у футболиста много дел, но он мог бы выделить ей немного.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Анастасия Борисова
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