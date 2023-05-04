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22:26, 4 мая 2023Спорт

Российский боец рассказал о помощи Нурмагомедова в подписании контракта с UFC

Российский боец Икрам Алискеров рассказал, что Хабиб Нурмагомедов помог ему попасть в UFC
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Craig Kidwell / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Икрам Алискеров рассказал, как бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов помог ему попасть в промоушен. Слова спортсмена приводит Metaratings.

«Хабиб попросил, чтобы меня поставили в шоу Contender. Тогда наших бойцов особо не брали в туда, но Хабиб поспособствовал», — заявил Алискеров. Он добавил, что они с Нурмагомедовым встречаются в зале и тренируются вместе. Спортсмен отметил, что экс-чемпион поддерживал его и давал советы.

12 сентября 2022 года Алискеров подписал контракт с UFC после победы в отборочном шоу Dana White’s Contender Series. В поединке, который прошел в Лас-Вегасе, россиянин оказался сильнее бразильца Марио де Соуза. Он одержал победу болевым приемом в первом раунде.

Для Алискерова эта победа стала 13-й в карьере. Единственное поражение он потерпел от Хамзата Чимаева на турнире Brave CF 23 в 2019 году.

Ксения Курашкина
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