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12:44, 4 мая 2023Спорт

Тренер назвала лучшие упражнения для подтянутой груди

Тренер Рубцова назвала планку и отжимания лучшими упражнениями для подтянутой груди

Фото: Unsplash

Мастер-тренер XFIT Евгения Рубцова назвала лучшие упражнения для подтянутой груди. Ее слова приводит Buro 24/7.

Первым упражнением Рубцова посоветовала делать открытую книгу, при котором нужно лежа на боку, согнув ноги и вытянув руки перед собой, свободной рукой через пол медленно описать круг, разворачивая грудной отдел. Следующим упражнением стала планка с разворотами локтей в разные стороны.

Далее нужно встать в планку и, толкая таз вверх, перенести вес тела на стопы. Нужно создать вращение в грудном отделе, рукой коснувшись противоположной стопы. Последним упражнением тренер назвала отжимания, которые можно выполнять на одну сторону.

Ранее фитнес-эксперт Гретхен Томас рассказала о ежедневной тренировке для поддержания формы. Специалист посоветовала выполнять упражнение под названием Dead Bugs. Для этого необходимо лечь на спину, вытянуть руки вверх над грудью, а ноги согнуть в коленях и поднять так, чтобы голени находились параллельно полу.

Анастасия Борисова
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