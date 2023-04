Фитнес-эксперт рассказала о ежедневной тренировке для поддержания формы

Фитнес-эксперт Томас посоветовала пять ежедневных упражнений для поддержания формы

Фитнес-эксперт Гретхен Томас рассказала о ежедневной тренировке для поддержания формы. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист посоветовала выполнять упражнение под названием Dead Bugs. Для этого необходимо лечь на спину, вытянуть руки вверх над грудью, а ноги согнуть в коленях и поднять так, чтобы голени находились параллельно полу. «Опустите правую руку за голову и одновременно вытяните левую ногу. Вернитесь в исходное положение, затем повторите движение с противоположной стороны», — пояснила Томас.

Также тренер порекомендовала делать ягодичный мост и планку на коленях в течение 20-30 секунд. Для этого необходимо встать на четвереньки, затем поднять колени на пару сантиметров от пола с упором на руки и на носочки и задержаться в этом положении.

Еще одним эффективным упражнением, по словам Томас, является движение «Супермен». «Лягте на живот, вытяните руки и ноги, затем оторвите от пола ноги, руки и грудную клетку, сокращая мышцы спины. Важно, чтобы вы поднимали грудной отдел, а не голову и шею», — отметила специалист.

Завершить тренировку Томас посоветовала упражнением Bird Dog, исходное положение — планка на коленях. «Вытяните правую руку вперед, а левую ногу — за спину, сохраняя нейтральное положение шеи и спины. Задержитесь в этом положении на мгновение, затем повторите с противоположной стороны», — рассказала Томас. Она добавила, что каждое упражнение в этом комплексе необходимо делать в три подхода по десять повторений.

Ранее фитнес-эксперт Анжелика Алохова назвала топ кардиотренировок. Она включила в рейтинг спринтерский бег, езду на велосипеде, берпи и плавание.