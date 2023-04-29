Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
1:5
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Ахмат
0:2
1-й тайм
live
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Ак Барс
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 7-й матч
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
16:41, 29 апреля 2023Спорт

Фитнес-эксперт рассказала о ежедневной тренировке для поддержания формы

Фитнес-эксперт Томас посоветовала пять ежедневных упражнений для поддержания формы

Фото: Anastasia Hisel / Unsplash

Фитнес-эксперт Гретхен Томас рассказала о ежедневной тренировке для поддержания формы. Ее слова приводит портал Eat This, Not That.

Специалист посоветовала выполнять упражнение под названием Dead Bugs. Для этого необходимо лечь на спину, вытянуть руки вверх над грудью, а ноги согнуть в коленях и поднять так, чтобы голени находились параллельно полу. «Опустите правую руку за голову и одновременно вытяните левую ногу. Вернитесь в исходное положение, затем повторите движение с противоположной стороны», — пояснила Томас.

Материалы по теме:
Как накачать мощные мышцы рук? Тренер рассказал, какие упражнения для этого выбрать и как правильно заниматься
Как накачать мощные мышцы рук?Тренер рассказал, какие упражнения для этого выбрать и как правильно заниматься
12 апреля 2023
Как накачать пресс в домашних условиях? Основные упражнения и рекомендации для эффективных занятий от тренера
Как накачать пресс в домашних условиях?Основные упражнения и рекомендации для эффективных занятий от тренера
2 апреля 2023

Также тренер порекомендовала делать ягодичный мост и планку на коленях в течение 20-30 секунд. Для этого необходимо встать на четвереньки, затем поднять колени на пару сантиметров от пола с упором на руки и на носочки и задержаться в этом положении.

Еще одним эффективным упражнением, по словам Томас, является движение «Супермен». «Лягте на живот, вытяните руки и ноги, затем оторвите от пола ноги, руки и грудную клетку, сокращая мышцы спины. Важно, чтобы вы поднимали грудной отдел, а не голову и шею», — отметила специалист.

Завершить тренировку Томас посоветовала упражнением Bird Dog, исходное положение — планка на коленях. «Вытяните правую руку вперед, а левую ногу — за спину, сохраняя нейтральное положение шеи и спины. Задержитесь в этом положении на мгновение, затем повторите с противоположной стороны», — рассказала Томас. Она добавила, что каждое упражнение в этом комплексе необходимо делать в три подхода по десять повторений.

Ранее фитнес-эксперт Анжелика Алохова назвала топ кардиотренировок. Она включила в рейтинг спринтерский бег, езду на велосипеде, берпи и плавание.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о возможном выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска
55-летняя Алика Смехова опубликовала фото без одежды
Акула искусала мальчика во время занятий сноркелингом
Фитнес-эксперт рассказала о ежедневной тренировке для поддержания формы
Сотрудники школы российского посольства в Польше начали покидать здание
Захарова отреагировала на визит американской делегации на Украину
Опасность ChatGPT сравнили с ядерным оружием
Делегация из США прибыла в Киев
Медведев предложил перестать поддерживать дипотношения с Польшей
Диетолог перечислила пять продуктов для облегчения симптомов аллергии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.