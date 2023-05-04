В Кремле заявили об усилении системы безопасности из-за атаки беспилотников

Песков заявил, что из-за атаки беспилотников в Кремле усилят систему безопасности

Из-за атаки беспилотников в Кремле дополнительно усилят систему безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, то, каким образом будут усилены меры безопасности, решат специалисты. «Они сделают свою работу», — выразил уверенность Песков.

Он также почеркнул, что безопасность в Кремле уже была усилена в рамках подготовки ко Дню Победы. «В целом, естественно, резиденция президента охраняется», — заверил пресс-секретарь Путина.

Накануне стало известно, что в ночь на 3 мая беспилотники попытались нанести удар по Кремлю. Атака была пресечена системами радиоэлектронной борьбы. Глава государства не пострадал. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда и где посчитает нужным.

В сети также появились кадры атаки беспилотников. На записи видно пролетающий над территорией Кремля дрон, который взрывается вблизи флагштока, закрепленного на куполе Сенатского дворца.