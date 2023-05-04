Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил о последствиях для Зеленского после атаки ВСУ на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский столкнется с большими последствиями из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кремль. Об этом заявил экс-аналитик Центрального разведывательного Управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

«Украинцы совершили ужасную ошибку, организовав эту атаку. Нельзя напасть на Москву накануне празднования победы над нацистами и ожидать, что это останется без ответа», — заявил он, добавив, что этот инцидент может сплотить российское общество подобно тому, как это произошло с американским обществом после терактов 11 сентября 2001 года.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент там не было.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева защиту своей территории в конфликте. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев непричастен к этой атаке.

