Появилось видео с места уничтожения дрона в Воронежской области

Shot опубликовал видео с места уничтожения дрона в Воронежской области

В сети появились кадры с места уничтожения дрона в Воронежской области. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно след из дыма в небе, который, предположительно, оставил сбитый беспилотник.

О том, что утром 4 мая российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дрон в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, жертв и разрушений нет.

Ранее также стало известно, что в небе над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник Shark, предназначенный для разведки и корректировки ударов ракет. При осмотре дрона специалисты не нашли на нем взрывных устройств. Однако летательный аппарат была оборудован камерой с 30-ти кратным зумом, которая, как предполагается, могла вскрыть позиции российских войск на несколько километров.