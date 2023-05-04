Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:20, 4 мая 2023Россия

Появилось видео с места уничтожения дрона в Воронежской области

Shot опубликовал видео с места уничтожения дрона в Воронежской области

В сети появились кадры с места уничтожения дрона в Воронежской области. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно след из дыма в небе, который, предположительно, оставил сбитый беспилотник.

О том, что утром 4 мая российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дрон в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, жертв и разрушений нет.

Ранее также стало известно, что в небе над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник Shark, предназначенный для разведки и корректировки ударов ракет. При осмотре дрона специалисты не нашли на нем взрывных устройств. Однако летательный аппарат была оборудован камерой с 30-ти кратным зумом, которая, как предполагается, могла вскрыть позиции российских войск на несколько километров.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Госдуме порассуждали о возможных сроках окончания СВО
Россияне раскрыли свое отношение ко Дню Победы
ЦСКА захотел продлить контракт с призванным в армию хоккеистом Федотовым
Ирина Шейк вышла в свет в полупрозрачной майке без бюстгальтера
Стало известно о новом романе Тейлор Свифт
В Запорожье сообщили о скоплении сил ВСУ на передовой для контрнаступления
В Госдуме озвучили возможный сценарий контрнаступления ВСУ
В России опровергли сообщения экспертов о срыве плана по сокращению добычи нефти
В Москве электричка сбила человека и нарушила график движения поездов
В Госдуме предрекли обескровливание ВСУ в случае контрнаступления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.