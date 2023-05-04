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13:12, 4 мая 2023Бывший СССР

На Украине выдвинули новую версию атаки дронов на Кремль

Советник главы ОП Украины Подоляк назвал инсценировкой атаку дронов на Кремль
СюжетАтака беспилотников на Кремль

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выдвинул новую версию атаки дронов на Кремль, назвав ее инсценировкой, передает РИА Новости.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников избежал ответа на вопрос о причастности Киева к атаке беспилотников. «Если какие-то чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя», — сказал он.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») по факту попытки атаки беспилотников. Летательные аппараты были нацелены на Кремль, но в результате своевременных действий выведены из строя, сообщили в ведомстве.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент там не было.

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Алевтина Запольская
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