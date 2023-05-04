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13:33, 4 мая 2023Мир

Нидерланды оценили перспективы дальнейшей военной помощи Украине

Глава МИД Хукстра: Нидерланды готовы продолжить оказывать Украине военную поддержку

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Нидерланды заявили о готовности продолжать оказывать Киеву военную помощь. Перспективы дальнейшей поддержки Украины оценил глава голландского МИД Вопке Хукстра перед выступлением в Гааге украинского президента Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Он отметил, что Нидерланды продолжат поддержку Украины, в первую очередь, вооружением. «Однако мы также продолжим оказывать гуманитарную помощь, помощь в привлечении виновных к ответственности и восстановлении страны», — заявил дипломат.

Ранее стало известно, что Нидерланды совместно с Данией пожертвуют Киеву из своих запасов 14 танков Leopard 2. Их отправка ожидается в первом квартале 2024 года.

4 мая Зеленский приехал с визитом в Нидерланды. Он провел встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп. Украинский лидер также выступил с речью в Международном уголовном суде (МУС).

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Семен Александров
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