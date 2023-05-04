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12:31, 4 мая 2023Россия

Стало известно о графике работы Путина после атаки дронов на Кремль

Пресс-секретарь Песков заявил, что президент Путин 4 мая будет работать в Кремле

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 мая, будет работать в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как стало известно, Путин проведет встречу с министром экономики России Максимом Решетниковым. Песков подчеркнул, что график российского лидера никак не меняется на фоне атаки дронов.

«Будет достаточно важный разговор с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. Встреча пройдет в продолжение тех регулярных совещаний, которые президент проводит», — отметил представитель Кремля.

В остальном рабочий день Путина пройдет «без каких-то крупных публичных мероприятий», пояснил Песков.

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Он заверил, что после атаки в Кремле обстановка обычная. «Все работают, все на своих местах», — указал пресс-секретарь Путина.

3 мая сообщалось об атаке беспилотников на Кремль. Президент России во время происшествия находился в Ново-Огарево и никак не пострадал.

Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты удалось вывести из строя.

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Анна Щербакова
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