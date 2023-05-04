Оппозиция Молдавии отреагировала на введение штрафов за георгиевские ленты

Молдавский политик Клименко раскритиковал введение штрафов за ношение георгиевской ленты

Почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко раскритиковал введение штрафов за ношение георгиевской ленты на День Победы в стране. Своим мнением политик поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что ношение георгиевской ленты на День Победы в Молдавии будет штрафоваться в том случае, если она не является частью воинской награды. Об этом сообщил глава Генинспектората полиции республики Виорел Чернэуцяну.

За ношение георгиевской ленты предусмотрен штраф в размере от 4,5 до 9 тысяч леев (от около 19,6 тысячи рублей до 39,3 тысячи рублей) для физических лиц, для занимающих ответственные должности — от 9 до 18 тысяч леев (от около 39,3 тысячи рублей до 78,7 тысячи рублей), для юридических — от 18 до 30 тысяч леев (от около 78,7 тысячи рублей до 132 тысяч рублей).

«Вчера было заседание муниципального совета Кишинева, и я там появился с георгиевской ленточкой. И так настроено подавляющее число жителей Молдавии. Кто бы что ни говорил, а для молдаван это священный праздник, а георгиевская ленточка — это главный символ победы в Великой Отечественной войне», — заявил Клименко.

Память о Великой Отечественной войне в Молдове жива и будет жить. Мы уверены, что никакие негодяи не заставят людей забыть о той войне и тех жертвах, которые понес Советский Союз Валерий Клименко почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор»

Решение суда

При этом политик сообщил, что по вопросу ношения георгиевской ленты в Молдавии есть решение Конституционного суда.

«Там сказано, что если полиция составила протокол о том, что человек носит георгиевскую ленточку, то суд может оштрафовать гражданина только в том случае, если будет доказано, что эта ленточка использована в целях пропаганды войны или агрессии. Это вердикт Конституционного суда», — поведал он.

Тем не менее политик Дорин Речан, который выполняет временные обязанности председателя правительства, заявил, что полиция будет штрафовать всех, невзирая на решение Конституционного суда, отметил собеседник «Ленты.ру».

Это еще раз свидетельствует о том, что в Молдове есть законы, но они не действуют. Их полностью игнорируют Валерий Клименко почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор»

Также Клименко сообщил, что руководитель партии «Шор» Илан Шор призвал жителей страны выйти 9 мая на шествие с георгиевскими лентами.

«Конечно, нас потом обвинят в том, что мы дестабилизируем ситуацию. Но эта дестабилизация будет заключаться в том, что мы действуем в рамках конституционного поля, а нам пытаются навязать беззаконие. Мы с этим не согласны», — заключил политик.

27 апреля молдавский премьер-министр Дорин Речан объявил, что гражданам, которые каким-либо образом будут демонстрировать георгиевскую ленту 9 мая, грозит штраф.

Эту инициативу прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что георгиевская лента не может быть изъята из победы в Великой Отечественной войне, поскольку она стала неотъемлемым символом борьбы с фашизмом.