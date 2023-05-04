Врач раскрыла россиянам три самые популярные косметические процедуры у мужчин

Косметолог Татьяна Энтель назвала SMAS-лифтинг популярной процедурой у мужчин

Врач-косметолог Татьяна Энтель раскрыла россиянам три самые популярные косметические процедуры у мужчин. Соответствующий комментарий публикует Life.

Специалистка заявила, что клиенты мужского пола выбирают косметологические услуги с коротким реабилитационным периодом, которые при этом не меняют их внешность кардинально. По ее словам, самой востребованной процедурой у россиян стал SMAS-лифтинг, позволяющий проработать «поплывший» овал лица или появившийся второй подбородок, а также вернуть эластичность коже.

Второй в рейтинге популярных процедур Энтель назвала ботулинотерапию. В тройку лидеров, по мнению доктора, также вошел игольчатый RF-лифтинг, который направлен на сужение расширенных пор, коррекцию мелких морщин и улучшение общего состояния кожи.

В апреле мужчины признались в смущении из-за желания опробовать популярные женские услуги. Часть респондентов (27 процентов) заявили, что желают удалить волосы из ушей и носа, однако пока не решаются воспользоваться этой услугой. 24 процента мужчин хотели бы попробовать чистку лица, а 16 процентов — маникюр и педикюр.