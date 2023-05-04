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22:43, 4 мая 2023Спорт

Месси выразил готовность в три раза снизить зарплату при переходе в «Барселону»

RMC Sport: Лионель Месси готов в три раза снизить зарплату ради возвращения в «Барселону»
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Carl Recine / Reuters

Аргентинский нападающий Лионель Месси выразил готовность в три раза снизить зарплату при переходе в «Барселону». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, в каталонской команде форвард будет получать около 10 миллионов евро в год. По данным инсайдера Фабрицио Романо, опубликованным в Twitter, в «Пари Сен-Жермен» аргентинец зарабатывает около 35 миллионов евро за сезон.

18 марта Footmercato рассказало о намерении Месси вернуться в «Барселону». Позднее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что при текущем экономическом положении команды форвард не сможет заключить с ней контракт. Тебас выразил надежду на то, что аргентинец завершит карьеру в Испании, однако для этого Месси необходимо согласиться на снижение зарплаты.

Месси подписал контракт с парижанами в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Ксения Курашкина
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