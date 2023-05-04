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00:25, 4 мая 2023Мир

Белый дом оценил необходимость переговоров с Россией в связи с атакой на Кремль

Белый дом: Байден не планирует проводить переговоры с Путиным в связи с атакой на Кремль

Фото: Globallookpress.com

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в беседе с РИА Новости оценил необходимость переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль. По его словам, у американского лидера нет планов обсуждать данный вопрос с Путиным.

«Мне ничего не известно о каких-либо планах на текущий момент», — заявил он.

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал атаку дронов на Кремль, возложив ответственность за данный инцидент не только на президента Украины Владимира Зеленского, но и на его западных хозяев — Байдена, а также лидеров стран, поддерживающих киевские власти.

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Марина Совина
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