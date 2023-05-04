Нидерландский политик отказалась встречаться с Зеленским

Лидер нидерландской партии отказалась встречаться с президентом Украины Зеленским

Лидер нидерландской партии «Гражданско-фермерское движение» Каролина ван дер Плас отказалась встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом политик сообщила в Twitter.

«Я сообщила спикеру парламента, что не приму участия во встрече с Зеленским», — написала она, добавив, что поминовение голландских жертв Второй мировой войны «должно быть центральным 4 мая, а не Зеленский».

3 мая украинский лидер после своего официального визита в Финляндию, где встретился с президентом страны Саули Ниинисте, прибыл в Нидерланды. Зеленский уже провел встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп. На очереди у Зеленского визит в Международный уголовный суд (МУС) и встреча с его президентом Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завала Агилером.