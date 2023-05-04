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11:49, 4 мая 2023Силовые структуры

Защита Блиновской обжаловала домашний арест создательницы «Марафона желаний»

Адвокаты Елены Блиновской обжаловали домашний арест блогерши

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Защита отправленной под домашний арест российской блогерши Елены Блиновской решила обжаловать решение суда. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Московский городской суд поступила апелляционная жалоба на изменение меры пресечения. Адвокаты создательницы «Марафона желаний» просят изменить арест на запрет определенных действий.

Ранее Пресненский районный суд Москвы установил в отношении обвиняемой в неуплате налогов блогерши запрет на пользование мобильной связью и интернетом, после чего в сети появилась информация о том, что сотрудники Блиновской продолжают активно продвигать ее онлайн-продукты и призывать участвовать в марафонах.

28 апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Она проходит по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей.

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Екатерина Власова
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