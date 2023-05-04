Защита Блиновской обжаловала домашний арест создательницы «Марафона желаний»

Адвокаты Елены Блиновской обжаловали домашний арест блогерши

Защита отправленной под домашний арест российской блогерши Елены Блиновской решила обжаловать решение суда. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Московский городской суд поступила апелляционная жалоба на изменение меры пресечения. Адвокаты создательницы «Марафона желаний» просят изменить арест на запрет определенных действий.

Ранее Пресненский районный суд Москвы установил в отношении обвиняемой в неуплате налогов блогерши запрет на пользование мобильной связью и интернетом, после чего в сети появилась информация о том, что сотрудники Блиновской продолжают активно продвигать ее онлайн-продукты и призывать участвовать в марафонах.

28 апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Она проходит по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей.