Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:16, 4 мая 2023Бывший СССР

ВС России поразили объекты ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов заявил, что ВС России поразили три объекта ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ночью поразили в подконтрольном Киеву городе Запорожье три объекта украинской армии, которые использовались для ведения боевых действий. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, было три попадания по трем объектам, находящимся выше Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС), на правом и левом берегах Днепра. Он отметил, что один из объектов связан с энергетикой. «Все три объекта использовались (…) для продолжения боевых действий», — сказал Рогов.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» заявил, что бронегруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала контрнаступление южнее Орехова в Запорожской области. Как он утверждает, украинская армия понесла потери в живой силе и технике, в том числе танк и бронетранспортер.

1 мая военные ВСУ нанесли удар по поселку городского типа Михайловка в Запорожье. В результате атаки погибли два человека, а еще 14 получили ранения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме порассуждали о возможных сроках окончания СВО
Ирина Шейк вышла в свет в полупрозрачной майке без бюстгальтера
Стало известно о новом романе Тейлор Свифт
В Запорожье сообщили о скоплении сил ВСУ на передовой для контрнаступления
В Госдуме озвучили возможный сценарий контрнаступления ВСУ
В России опровергли сообщения экспертов о срыве плана по сокращению добычи нефти
В Москве электричка сбила человека и нарушила график движения поездов
В Госдуме предрекли обескровливание ВСУ в случае контрнаступления
Воля высказался о возможности ухода из Comedy Club
Техника ВСУ выдвинулась в сторону Северска для возможной атаки на Кременную
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.