ВС России поразили объекты ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов заявил, что ВС России поразили три объекта ВСУ в подконтрольном Киеву Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России ночью поразили в подконтрольном Киеву городе Запорожье три объекта украинской армии, которые использовались для ведения боевых действий. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, было три попадания по трем объектам, находящимся выше Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС), на правом и левом берегах Днепра. Он отметил, что один из объектов связан с энергетикой. «Все три объекта использовались (…) для продолжения боевых действий», — сказал Рогов.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» заявил, что бронегруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала контрнаступление южнее Орехова в Запорожской области. Как он утверждает, украинская армия понесла потери в живой силе и технике, в том числе танк и бронетранспортер.

1 мая военные ВСУ нанесли удар по поселку городского типа Михайловка в Запорожье. В результате атаки погибли два человека, а еще 14 получили ранения.