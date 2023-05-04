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12:39, 4 мая 2023Мир

МИД России призвал мировое сообщество осудить атаку Киева на Кремль

МИД России призвал мировое сообщество осудить атаку Киева на Московский Кремль

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Мировому сообществ следует осудить атаку двух украинских дронов на Московский Кремль, молчание же Запада свидетельствует о потакании киевскому режиму. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД России.

«Молчание коллективного Запада свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима в Киеве. Необходимо заставить Киев выполнять свои обязательства в области борьбы с терроризмом, международного гуманитарного права и защиты прав человека», — заявили в министерстве.

В МИД также подчеркнули, что налет БПЛА на Кремль подтверждает отсутствие стремления Киева к миру. «Очевидна необходимость достижения всех целей и задач нашей специальной военной операции. С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма», — указали в ведомстве.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина.

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Виктория Кондратьева
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