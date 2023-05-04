МИД России призвал мировое сообщество осудить атаку Киева на Кремль

МИД России призвал мировое сообщество осудить атаку Киева на Московский Кремль

Мировому сообществ следует осудить атаку двух украинских дронов на Московский Кремль, молчание же Запада свидетельствует о потакании киевскому режиму. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД России.

«Молчание коллективного Запада свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима в Киеве. Необходимо заставить Киев выполнять свои обязательства в области борьбы с терроризмом, международного гуманитарного права и защиты прав человека», — заявили в министерстве.

В МИД также подчеркнули, что налет БПЛА на Кремль подтверждает отсутствие стремления Киева к миру. «Очевидна необходимость достижения всех целей и задач нашей специальной военной операции. С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма», — указали в ведомстве.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле расценили эти действия как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента России Владимира Путина.