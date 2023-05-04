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12:30, 4 мая 2023Россия

Песков рассказал о возможном ответе на атаку украинских дронов по Кремлю

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что ответ на атаку по Кремлю будет продуманным

Фото: Alexey Larionov / Unsplash

Возможный ответ на атаку украинских дронов по Кремлю будет продуманным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах», — сообщил журналистам Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что конкретных деталей российского ответа привести не может.

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Ранее сообщалось, что Украина предприняла попытку с помощью двух беспилотных летательных аппаратов нанести удар по резиденции президента России в Кремле.

Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В результате их действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что после атаки украинских беспилотников на Кремль у России нет вариантов, кроме уничтожения президента Украины Владимира Зеленского.

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Марк Леонов
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