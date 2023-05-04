Отец Месси обсудит трансфер сына в «Интер» из Майами

Отец Лионеля Месси обсудит трансфер сына в «Интер» из Майами

«Интер» из Майами заинтересован в трансфере форварда ПСЖ Лионеля Месси. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцо на своем сайте.

По информации источника, отец игрока Хорхе Месси в ближайшее время встретится с руководством клуба и обсудит возможный переход. При этом трансферу может помешать возвращение нападающего в «Барселону» или переезд в Саудовскую Аравию.

3 мая L’Equipe сообщил, что руководство ПСЖ отказывается продлевать контракт с Месси. Отмечается, что в клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию, он был отстранен от тренировок и матчей в составе парижан.

Контракт форварда с нынешней командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.