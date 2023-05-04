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12:48, 4 мая 2023Россия

Песков оценил обстановку в Кремле после атаки дронов

Песков заявил, что в Кремле после атаки БПЛА обстановка рабочая, все на своих местах
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Кремле после атаки дронов царит рабочая обстановка, все на своих местах. Такую оценку ситуации дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

Он также заявил, что Владимир Путин 4 мая будет работать в Кремле. Он проведет встречу с министром экономики России Максимом Решетниковым. График главы государства на фоне вчерашней атаки не изменился.

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Ночью с 2 на 3 мая Украина предприняла попытку с помощью двух БПЛА нанести удар по резиденции президента в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, власти назвали это терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в тот момент там не было. Он находился в Ново-Огарево.

Песков заявил, что после случившегося в Кремле усилят систему безопасности, а также отметил необходимость провести тщательное оперативное расследование атаки.

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Евгения Куликова
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