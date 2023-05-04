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00:00, 4 мая 2023Мир

Посольство США предупредило об угрозе ракетных ударов на Украине

Посольство США предупредило находящихся на Украине американцев об угрозе ракетных ударов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Посольство США предупредило американских граждан, находящихся на Украине, о повышенной угрозе ракетных ударов, об этом сообщается на сайте дипломатической миссии.

В заявлении отмечается, что Госдепартамент видит риски обстрелов, в том числе в Киеве и Киевской области, в свете «недавнего увеличения числа ударов по всей Украине».

Американцев призвали не игнорировать воздушную тревогу и отправляться в укрытия и безопасные места после прозвучавших сигналов. Гражданам также предоставили инструкцию, как вести себя в случае ракетного удара.

Среди ее пунктов — совет покинуть Украину, когда это будет безопасно. Также посольство порекомендовало иметь план на случай непредвиденных обстоятельств, который не зависит от помощи правительства США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала ситуацию с атакой дронов на Кремль, заявив, что США отвергают любые обвинения в свой адрес о поощрении Украины за нанесение ударов по территории России.

О попытке атаки украинских беспилотников на Кремль стало известно днем 3 мая. Инцидент произошел ночью, попытка удара пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Марина Совина
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