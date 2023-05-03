США отвергли поощрение нанесения Украиной ударов по российской территории

Белый дом заявил, что не поощряет нанесения Украиной ударов по территории России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала ситуацию с атакой дронов на Кремль, заявив, что США отвергают любые обвинения в свой адрес о поощрении Украины за нанесение ударов по территории России, сообщает РИА Новости.

«С начала этого конфликта США точно не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ», — рассказала она, отметив, что Вашингтон не раз обозначал свою позицию по данному вопросу.

Также официальный представитель американской администрации добавила, что не желает спекулировать на данной теме и оценивать достоверность подобных сообщений.

О попытке атаки украинских беспилотников на Кремль стало известно днем 3 мая. Это произошло ночью, попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом. Там также заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на действия Украины, где и когда посчитает нужным.