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19:25, 4 мая 2023Россия

Возле аэродрома в Севастополе уничтожили беспилотник

Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что ПВО сбила беспилотник возле аэродрома Бельбек

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе возле аэродрома Бельбек сбили беспилотник. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, дрон был уничтожен около 19:00 российской системой противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений нет. Развожаев заверил, что ситуация находится под контролем.

Ранее ПВО сбила беспилотник в Воронежской области. Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, жертв и разрушений нет. Позже в сети появились кадры, на которых видна полоса дыма в небе, которую, предположительно, оставил уничтоженный дрон.

Кроме того, утром 4 мая стало известно, что в Белгородской области сбили украинский беспилотник Shark, предназначенный для разведки и корректировки ударов ракет. Летательный аппарат был оборудован камерой с 30-кратным зумом, которая, как предполагается, могла вскрыть позиции российских войск на несколько километров.

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Зураб Дарахвелидзе
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