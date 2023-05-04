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14:04, 4 мая 2023Спорт

Федерация фехтования Швеции запретила спортсменам соревноваться с россиянами

Федерация фехтования Швеции запретила спортсменам соревноваться с россиянами на турнирах

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Федерация фехтования Швеции объявила о введении запрета для местных спортсменов на участие в соревнованиях с россиянами. Об этом сообщается на сайте организации.

Санкции распространяются на турниры на скандинавском, европейском и международном уровнях. В заявлении также говорится, что Федерация совместно с другими скандинавскими странами выступает против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным турнирам.

10 марта FIE разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. Отмечалось, что возвращение сборных на старты в нейтральном статусе состоится не раньше середины апреля. Однако процесс затянулся из-за нюансов рекомендаций Международного олимпийского комитета.

В ответ на допуск россиян ряд европейских стран отказались проводить турниры под эгидой FIE на своей территории. Решение они объяснили невозможностью обеспечить безопасность участников.

Анастасия Борисова
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