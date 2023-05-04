Стало известно о вероятном присоединении к военным проектам ЕС еще одной страны

Euractiv: Швейцария может присоединиться к военным проектам ЕС по киберзащите и обороне

Швейцария готовится активизировать оборонное сотрудничество со странами ЕС и, вероятно, скоро может присоединиться к военным проектам Евросоюза в области киберзащиты и обороны в рамках программы «Постоянного структурированного сотрудничества ЕС» (Permanent Structured Cooperation — PESCO). Об этом со ссылкой на представителей Минобороны страны сообщает портал Euractiv.

«С момента открытия проектов PESCO для третьих стран Минобороны Швейцарии постоянно пересматривает список проектов, чтобы определить возможные интересы и направления своей деятельности. Чтобы укрепить свою безопасность в центре Европы, Швейцария должна быть частью этого сотрудничества», — заявил один из представителей военного ведомства, добавив, что уже сейчас в ЕС реализуется около 60 оборонных проектов, и Берн может присоединиться к некоторым из них.

В частности, стало известно, что основное внимание швейцарского Минобороны направлено на проект «Федерация кибербезопасности» (Cyber ​​Ranges Federation — CRF). Проект был запущен в 2021 году, его основными участниками является Болгария, Эстония, Финляндия, Франция, Италия, Латвия и Люксембург.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что теперь Евросоюз сотрудничает с НАТО над устойчивостью энергетической инфраструктуры в связи с подрывом «Северных потоков». Отмечается, что в марте Евросоюз и Североатлантический альянс создали «целевую группу» по устойчивости критически важной инфраструктуры, деятельность которой, в частности, направлена на поиск способов снижения рисков.

