Популярные российские блогеры потеряли более половины дохода

«Ъ»: популярные российские TikTok-блогеры за год потеряли до 72 процентов доходов

Популярные российские блогеры, публикующие контент в социальной сети TikTok, за последний год потеряли более половины дохода. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА).

По данным издания, ежемесячный доход тиктокеров с многомиллионной аудиторией снизился с 7,9 миллиона до 2,5 миллиона рублей. Уточняется, что за год блогеры в среднем потеряли до 72 процентов доходов.

В Ассоциации объяснили падение доходов уменьшением числа рекламодателей и снижением охватов публикаций.

При этом отмечается, что у тиктокеров с небольшой аудиторией доходы, наоборот, выросли — за первый квартал 2023 года на 23-25 процентов. По словам генерального директора агентства Epicstars Дениса Волкова, их заработки увеличились благодаря сотрудничеству с новыми некрупными российскими рекламодателями, которые начали занимать освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши.

Ранее несколько TikTok-блогеров заявили о том, что их доходы упали в результате приостановки работы площадки в России. Так, например, автор блога @Sonyakisa8 сообщила, что в первые два месяца после введения ограничений потеряла весь доход.

В марте 2022 года соцсеть TikTok приостановила деятельность в России. Российским пользователям запретили загружать новые видео и проводить прямые эфиры. В компании связали это решение с тем, что в стране был подписан закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и за призывы к антироссийским санкциям.