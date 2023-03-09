Российские блогеры рассказали о последствиях ограничений в TikTok

Российские TikTok-блогеры рассказали, что из-за ограничений на платформе их доходы упали

Российские TikTok-блогеры рассказали о том, как упали их доходы из-за ограничений в соцсети. Последствия закрытия платформы на территории России они прокомментировали беседе с «Лентой.ру».

Автор TikTok-блога @Sonyakisa8 сообщила, что в первые два месяца после введения ограничений потеряла весь доход. По ее словам, десять месяцев назад она начала вести канал на видеохостинге YouTube, где уже набрала около трех миллионов подписчиков. «Заработок полностью восстановился благодаря YouTube», — добавила она.

Книжный блогер Денис Беликов рассказал, что после ограничения TikTok на территории России ему пришлось найти другую работу. «Через месяц после закрытия я начал поиски работы. И, к счастью, нашел. Я продолжаю создавать контент. Доход у меня не уменьшился», — пояснил он. По его словам, занимаясь продвижением своей страницы в соцсети, он привык жить без графика. «Теперь работаю по графику 5/2», — резюмировал он.

TikTok-блогерша под ником @ovaksss рассказала, что после введения ограничений на платформе ее доход существенно сократился. «Большинство предложений приходило от зарубежных компаний, кроме того, я сотрудничала с зарубежными композиторами и исполнителями, с которыми, к сожалению, сотрудничество было завершено», — отметила тиктокерша.

В то же время российским компаниям, которые заинтересованы в рекламе у блогеров, важна лишь российская аудитория, которая на данный момент не видит новые видео на платформе, подчеркнула @ovaksss. «В связи с закрытием TikTok я потеряла много возможностей для развития, возможность осуществлять деятельность, которая приносила мне безумное удовольствие и была очень перспективна», — заключила она.

Блогерша Мару Ору рассказала, что TikTok приносил ей доход в размере 60-70 тысяч рублей в месяц. «Было очень обидно потерять все в один день. Радует, что у меня есть доход и от других площадок, ведь я работаю блогером больше четырех лет», — призналась она. Тиктокерша добавила, что успела обзавестись аудиторией на других площадках, поэтому ее доход существенно не изменился.

Блогеры Дмитрий и Алла Земсковы отметили, что введение в TikTok ограничений никак на них не отразилось. «За всю историю мы продали там только одну рекламу, то есть данная соцсеть не была для нас основной платформой для заработка», — пояснили они. По их словам, ограничения не повлияли на их привычную жизнь.

В начале марта соцсеть TikTok приостановила деятельность в России. Компания приняла это решение вскоре после того, как в стране был подписан закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и за призывы к антироссийским санкциям.